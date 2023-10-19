Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области идет строительство 85 многоэтажек– С начала этого года во Владимирской области поженились больше 6 тысяч пар– В Суздальском районе
<a href="https://33live.ru/novosti/19-10-2023-dajdzhest-obshhestvo-19102023.html" target="_blank">Дайджест (общество) 19.10.2023</a> - Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области идет строительство 85 многоэтажек– С начала этого года во Владимирской области поженились больше 6 тысяч пар– В Суздальском районе
[url=https://33live.ru/novosti/19-10-2023-dajdzhest-obshhestvo-19102023.html]Дайджест (общество) 19.10.2023[/url] - Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области идет строительство 85 многоэтажек– С начала этого года во Владимирской области поженились больше 6 тысяч пар– В Суздальском районе