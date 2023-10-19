Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области идет строительство 85 многоэтажек– С начала этого года во Владимирской области поженились больше 6 тысяч пар– В Суздальском районе

Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области идет строительство 85 многоэтажек– С начала этого года во Владимирской области поженились больше 6 тысяч пар– В Суздальском районе отремонтированы практически все запланированные дороги