Четверо учащихся и один из родителей в третьей гимназии Владимира получили ожоги. О этом сообщает прокуратура области. Судя по информации надзорного ведомства, гимназисты учатся не только в

Четверо учащихся и один из родителей в третьей гимназии Владимира получили ожоги. О этом сообщает прокуратура области. Судя по информации надзорного ведомства, гимназисты учатся не только в основном здании, но также и в помещениях детского сада №24. Он расположен неподалеку. 1 сентября этого года там начали учиться первоклассники из 1 «б», «в», и «г». Причем