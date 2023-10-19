В 2023 году ключевой киберугрозой для российского бизнеса стали масштабные утечки конфиденциальной информации, которые происходят ежемесячно. В результате крупный бизнес и государственный

В 2023 году ключевой киберугрозой для российского бизнеса стали масштабные утечки конфиденциальной информации, которые происходят ежемесячно. В результате крупный бизнес и государственный сегмент теряют от одной утечки в среднем 5,5 млн рублей. Данная оценка включает прямые финансовые издержки и не учитывает потенциальные репутационные потери, а также штрафные санкции. С утечками информации чаще всего сталкиваются компании