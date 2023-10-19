Застройщик ЖК «Дуброва Парк-1», известный скандальным делом о долгострое, погасил всю имеющуюся задолженность в миллион с лишним рублей. Об этом стало известно на очередном судебном

Застройщик ЖК «Дуброва Парк-1», известный скандальным делом о долгострое, погасил всю имеющуюся задолженность в миллион с лишним рублей. Об этом стало известно на очередном судебном заседании, которое состоялось 19 октября. Сам спор о банкротстве фирмы «ИнтерСтройПлюс» Арбитражный суд рассматривает уже 3-ий месяц. И пока конца ему не видно. Дольщики ЖК «Дуброва Парк-1» продолжают бороться за