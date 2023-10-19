Известный блогер Даня Милохин пострадал во время прогулки в Тбилиси. Праздное любопытство дорого ему обошлось.

Известный блогер Даня Милохин пострадал во время прогулки в Тбилиси. Праздное любопытство дорого ему обошлось.Как сообщает Телеграм-канал Mash, блогер Даня Милохин пострадал от нападения в центре столицы Грузии. Известный тик-токер приехал для того, чтобы дать интервью. После бесед о тоске по родине Милохин решил пройтись по улочкам старого города.По пути он зашел в местный бар на улице Ниношвили за кофе. После снова вышел. Потом решил заглянуть в одно из окон дома. Его любопытство обернулось для него побоями. Парня поколотили под антироссийские выкрики и попросили уехать из страны. Нападавшие припомнили 2008-й год: мол, как русские мешали им жить. В перепалку вступили еще несколько человек, но прохожим удалось разнять драку. В полицию избитый в Тбилиси Милохин не пошел, а сбежал в Дубай, как и "попросили".Напомним, что год назад Даня Милохин улетел из России. Сначала скандальный тик-токер попытал удачу в США, но его ждало разочарование. Вскоре он обосновался в Дубае, где сдружился с рэпером Моргенштерном*.А не так давно блогер возвращался в Россию. После того, как член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина обратилась в Минобороны с просьбой призвать его в армию, Даня Милохин снова третировался и улетел в Дубай. Все дороги, как ни крути, ведут в Дубай.* Алишер Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.