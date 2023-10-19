Контроль за детскими аттракционами во Владимирской области будет ужесточен. Часть полномочий по...

Контроль за детскими аттракционами во Владимирской области будет ужесточен.Часть полномочий по надзору за их техническим состоянием и безопасностью будет пЕредана областным властям.Общие нормы здесь едины – они установлены федеральным законом и действуют по всей стране. Но в каждом регионе свои нюансы. Поэтому было решено дать субъектам право дополнить и доработать общие правила своими. В настоящий момент областные законодатели и правительство решают, какая структура возьмет на себя эти полномочия.Андрей Фатеев, председатель комитета по ЖКХ Законодательного Собрания Владимирской области:- На сегодняшний день есть только общие положения, согласно федеральному закону о том, что контроль должен быть. Но он осуществляется некорректно. Поэтому при определении органа контрольного будет разработано положение, будут разработаны виды контроля. Я так рассчитываю, что мы тоже подключимся к данному вопросу и будем советовать и предлагать правительству создать определенные мобильные группы, которые будут ежемесячно делать обследования аттракционов и делать заключения об их техническом состоянии совместно с органами надзора.