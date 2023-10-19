Совсем скоро Анна Семенович взойдет на трап самолета и помашет рукой. И унесет ее железная птичка далеко-далеко.

Совсем скоро Анна Семенович взойдет на трап самолета и помашет рукой. И унесет ее железная птичка далеко-далеко.Экс-солистка группы "Блестящие" Анна Семенович спешит обратно – туда, где ее ждут и любят. Красавица-блондинка признается, что улетает не одна: счастливая Семенович пакует чемоданы вместе с новым мужчиной. И на это есть довольно веская причина – пора домой, "All inclusive" закрывается. В своем блоге Анна Семенович – как всегда в розово-ванильном настроении, поделилась, что последний заплыв произведен, и вот она готова снова встретиться со своими поклонниками после долгих прогулок под луной, купаний и восточных яств.Довольная Анна Семенович не стала скрывать, как чудесно она отдохнула на берегу моря вместе со своим новым избранником. Однако при обилии видео и фото ведущая не показывает своего возлюбленного. Максимально возможный доступ к телу ее бойфренда для подписчиков – это его тапки и храп.Вот такая интрига. Анечка рассказывает, что ее любимый человек даже слыхом не слыхивал про шоу-бизнес и с чем его едят. И, поскольку он, так сказать, человек не публичный, то и сниматься на камеру не любит. Все мы поняли, Анечка.Звезда ТВ не пропустила тот факт, что ее новый избранник очень красиво ухаживает и одаривает ее подарками. Так, она рассказала о кольце с драгоценным камнем, которое он ей успел подарить по ее желанию. "Мечты должны сбываться", – заявила Анна Семенович. Вот так вот. И золотая рыбка не нужна.