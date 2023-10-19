Плитка отваливается, самолет стоит на земле, а тротуар весь в трещинах и сколах – сообщили волонтеры “Народного фронта”. Активисты возмущаются – почему мемориальный комплекс,

Плитка отваливается, самолет стоит на земле, а тротуар весь в трещинах и сколах – сообщили волонтеры “Народного фронта”. Активисты возмущаются – почему мемориальный комплекс, посвященный памяти знаменитого на весь мир космонавта, находится в таком состоянии. Благоустройство комплекса на месте гибели героя в Киржачском районе проводили в 2017-2018 году. Спустя 5 лет мемориал выглядит почти заброшенным.