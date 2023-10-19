В 2023 году травмы получили около 80 человек.

В январе-сентябре 2023 года на железной дороге, в том числе во Владимирской области, число травмированных снизилось на 29%. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.Травмы по собственной неосторожности получили 79 человек. Как правило, ЧП случаются из-за хождения по путям или нахождения на пешеходном настиле во время движения поезда, а также из-за травмирования электротоком.Железнодорожники регулярно проводят профилактическую работу по предупреждению травматизма пассажиров, в том числе проводят разъяснительные беседы в образовательных учреждениях и рейды вместе с правоохранительными органами.Владимирцев просят быть осторожными в зоне движения поездов и не использовать телефоны при переходе через железнодорожные пути, во время нахождения на платформе, посадки и высадки из вагонов.