На Владимирском хлебокомбинате полицейскими задокументировано более десяти нарушений. 19 октября...

На "Владимирском хлебокомбинате" полицейскими задокументировано более десяти нарушений.19 октября сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области проведены мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства.В ходе мероприятий проводилась проверка иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на Владимирском хлебокомбинате. Мероприятия проведены в течение двух часов. На время проведения проверки производственный процесс по инициативе сотрудников полиции не останавливался, сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Напомним, что сегодня хлебокомбинат заявил, что "производственный процесс на АО «Владимирский хлебокомбинат» был приостановлен — из-за отсутствия на рабочих местах ключевых сотрудников мужского пола, поскольку все они проходили досмотры в рамках проверки предприятия Управлением по вопросам миграции и военным комиссариатом города Владимира".Хлебопеки предупредили, что завтра потребители Владимирской области могут остаться без хлеба "Владимирского хлебокомбината.Между тем, в релизе пресс-службы УМВД говорится:"В рамках проверки выявлены граждане сопредельных государств, которые осуществляли трудовую деятельность, не имея на это разрешительных документов. В том числе, у работающих на пищевом производстве иностранных граждан отсутствовали сведения о прохождении медицинского осмотра.По итогам проведенных мероприятий 9 иностранных граждан привлечены к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности (ст. 18.10 КоАП РФ).Также выявлены 2 иностранных гражданина, незаконно находящихся на территории Владимирской области. Административные материалы, собранные сотрудниками полиции, переданы в суд для рассмотрения вопроса об административном выдворении данных граждан с территории Российской Федерации.В отношении 1 иностранного гражданина вынесено решение о сокращении срока временного пребывания в связи с несоответствием заявленной цели въезда в РФ".В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия по установлению и привлечению к ответственности за нарушения, предусмотренные ч.1 ст. 18.15 КоАП РФ, лиц (должностных и/или юридических), допустивших к работе иностранцев.Фото: https://www.pxfuel.com