​Сейчас полиция устанавливает лица, допустившие к работе иностранцев.

Во Владимирской области проведены мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства, в ходе проверки на Владимирском хлебокомбинате выявлено более десяти нарушений, об этом сообщили в управлении МВД по Владимирской области.Девять иностранцев привлечены к административной ответственности за незаконную деятельность. Одному работнику сократили срок временного пребывания из-за несоответствия заявленной цели въезда в Россию.Двое мигрантов находились незаконно на территории Владимирской области.Все материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.Ранее мы сообщали, что