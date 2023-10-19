Народные приметы на 20 октября. Почему в День Сергея Зимнего девушкам следует умыться кислым...

Народные приметы на 20 октября. Почему в День Сергея Зимнего девушкам следует умыться кислым молоком и покрыть голову платком?20 октября в народе называют "Сергей Зимний". Это связано с памятью сразу двух святых, которых верующие вспоминают в этот день (7 октября по старому стилю).Чтят память преподобного Сергия Печерского, жившего в XIII веке, и Сергия Нуромского. Последний был учеником Сергия Радонежского и основателем Нуромской обители.Сергеем Зимним в народе прозвали 20 октября, поскольку в этот день могло наступить ощутимое похолодание. «Сергей зиму начинает», — говорили в старину.Что можно делать в День Сергея Зимнего?Девушкам и женщинам в этот день рекомендовалось умыться кислым молоком. Верили, что это гарантирует красоту и молодость на долгие-долгие годы.Девочки, девушки и женщины в этот день покрывали голову платком. Считалось, что именно 20 октября он защитит от головной боли на весь год.Этот день нужно было начинать не с завтрака, а с кормления домашних животных. Важным ритуалом 20 октября было растапливание печи, которое поручалось самому младшему члену семьи. Верили, что это принесёт комфорт и тепло в дом на всю зиму.Что нельзя делать в День Сергея Зимнего?Нельзя в этот день принимать дары от незнакомых людей, чтобы не принести домой чужие беды и хлопоты.20 октября нельзя выяснять отношения с родными — ссора грозит затянуться и расколоть семью.Не рекомендовалось праздновать свадьбу 20 октября, так как семейное благополучие в этом случае могло быть обременено трудностями, горем и печальюНародные приметы на 20 октября«На Сергея Зимнего снег выпал – через месяц придёт зима»;«Если с Сергея зима началась, то с Матрёны установится»;«Снег выпал, а листья не все облетели – к затяжной осени»;«Если погода выдалась ясной и тёплой, то ещё три недели так будет».Фото: pxfuel.com