Наталья Баранкова, член Родительского комитета Владимирской области рассказала, как выстроить с...

Наталья Баранкова, член Родительского комитета Владимирской области рассказала, как выстроить с ребенком близкие и доверительные отношения?Во Всероссийском детском центре "Орлёнок" прошёл "Родительский форум", на который собрались делегации со всей России. Что тревожит современных родителей? Как создать с ребёнком близкие и доверительные отношения? В интервью Вестям рассказала Наталья Баранкова, участник делегации нашего региона, член Родительского комитета Владимирской области.