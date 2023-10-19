Известного российского блогера побили в Тбилиси. Сегодня приемный отец Дани Милохина наконец-то огласил свое отношение к инциденту.

Известного российского блогера побили в Тбилиси. Сегодня приемный отец Дани Милохина наконец-то огласил свое отношение к инциденту.Даня Милохин по праву заслужил звание "лягушка-путешественница": мало кто может понять, где он все-таки сейчас находится. Блогер путешествует из страны в страну, делая заявления разной степени провокативности то здесь, то там. Ничего удивительного, что кому-то это не понравилось: осенью на Даню Милохина напали в городе Тбилиси — столице российских релокантов.Как заявляют очевидцы, парня атаковали прямо в центре грузинского стольного града. По предварительным данным, Даня Милохин прогуливался по улочкам Тбилиси и неосмотрительно заглянул в окно случайного дома. Ничего не понимающий местный житель немедленно вылетел из здания и начал его избивать.К чести Дани Милохина, он не стал обращаться в правоохранительные органы и привычно удалился к своим уже по сути родным пенатам – в ОАЭ. Приемный отец парня уверен, что жуткого избиения, о котором пишут СМИ, не было. Он уверен, что в случае реальных побоев Даня Милохин немедленно доложил бы об этом близким."Даня не стал на это реагировать. Он просто спокойно уехал после и сам решил вопрос", – уверен приемный отец.Мужчина регулярно делится подробностями жизни блогера на чужбине. По его словам, он постоянно созванивается с сыном. Отец пытается помочь парню справиться с тем водопадом грязи, который на него льется в последнее время, и уверен, что Даня Милохин, несмотря ни на что, ведет здоровый образ жизни и никому ничего плохого не делает.