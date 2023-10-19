Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал распоряжение о назначении нового министра сельского хозяйства.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал распоряжение о назначении нового министра сельского хозяйства. С 17 октября эту должность занял Олег Пугачёв. Такую информацию сообщила регионального правительства.Известно, что Олег Пугачёв родился в 1978 году в Набережных Челнах, окончил Московскую сельхозакадемию имени Тимирязева, получил учёную степень кандидата экономических наук.Новый руководитель трудился в различных аграрных и финансовых учреждениях, работал в посольстве РФ в Нидерландах, а непосредственно перед приходом во Владимирскую область являлся представителем Минсельхоза России в Израиле.Напомним, что ранее Министерство сельского хозяйства 33-го региона возглавлял Константин Демидов, который покинул свой пост весной 2023 года.