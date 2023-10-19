Общественный транспорт во Владимире проинспектировали сотрудники ГИБДД. Они проверили техническое...

Общественный транспорт во Владимире проинспектировали сотрудники ГИБДД.Они проверили техническое состояние автобусов, осмотрели салоны, изучили документы, диагностические карты. В отделении технадзора отметили, что ведется и активная работа по жалобам горожан.Владимир Косолапов, гос.инспектор отделения технического надзора по г.Владимиру:- Недавно было, что водитель проехал на запрещающий сигнал светофора на перекрестке регулируемом: Суздальский проспект, улица Добросельская. В результате проведенной проверки водитель был привлечен к административной ответственности.В целом, сегодняшняя проверка особых нарушений не выявила - на линии, отметили инспекторы, немало новых автобусов. В начале же 23-го года средний возраст подвижного состава областной столицы составлял 16.5 лет. По этому показателю наш регион - аутсайдер рейтинга ЦФО. Но в мэрии Владимира подчеркивают, транспортная перезагрузка продолжается и уже дает плоды. С начала года "Владимирпассажиртрансом" приобретено 100 новых автобусов - в лизинг. В планах и корректировка маршрутной сети - она разработана еще в 99-м году. Новую представят в ноябре. Обещают, что она улучшит транспортное сообщение и с новыми отдаленными территориями Владимира, такими, как Пиганово. Правда, вводиться схема будет поэтапно, в течение десяти лет. Пока же самым проблемным, рассказывают в мэрии, остается кадровый вопрос.Юрий Иванов, начальник управления транспорта и связи администрации г.Владимира:- Например, "Пассажиртранс" с начала года повысил заработную плату на 20 процентов. И сейчас ожидается в ноябре проведение индексации. Но все равно водительского состава не хватает.