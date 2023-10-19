С помощью общедомового чата соседи вместе решают различные проблемы.

С помощью общедомового чата соседи вместе решают различные проблемы.Функция чата представлена на московской платформе "Электронный дом". Пользователи сервиса общаются только с реальными соседями. Люди со стороны не могут стать участниками переписки.В чате можно обсудить разные темпы: оценить работу управляющей организации, установку шлагбаума, закрытие мусоропровода и другие вопросы. Таким образом, чат может выступать начальным этапом для формирования повестки общего собрания собственников жилья.Сервисы "Электронный дом" доступны на сайте или в мобильном приложении. Для регистрации нужно иметь логин и пароль от учетной записи на mos.ru.За три года существования платформы к ней присоединилось 34 тысячи многоквартирных домов. Подано 450 тысяч заявок на устранение неисправностей. В "Электронном доме" состоялось около 10 тысяч общих собраний собственников жилья, проведено более трех тысяч опросов.Возможности сервиса . В декабре прошлого года появилась опция гостевого доступа для арендаторов, родственников, гостей или друзей. Предоставить такое право могут только собственники жилья или постонно прописанные в квартире.