Пациенты с онкологическими заболеваниями и их родственники со всей Владимирской области смогут...

Пациенты с онкологическими заболеваниями и их родственники со всей Владимирской области смогут получить бесплатную консультацию по обезболиванию.В субботу, 21 октября в Областном онкологическом диспансере пациенты с онкологическими заболеваниями, родственники пациентов с паллиативным статусом смогут получить консультацию по обезболиванию.Начало в 10.00, в порядке очереди. Могут приехать пациенты и их родственники со всей области.Адрес:Владимир, ул. Каманина,21 (здание поликлиники). Подробности по телефону: 8(4922)77-85-74.Фото: https://www.pxfuel.com