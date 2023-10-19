Пациенты с онкологическими заболеваниями и их родственники со всей Владимирской области смогут...
Пациенты с онкологическими заболеваниями и их родственники со всей Владимирской области смогут получить бесплатную консультацию по обезболиванию.
В субботу, 21 октября в Областном онкологическом диспансере пациенты с онкологическими заболеваниями, родственники пациентов с паллиативным статусом смогут получить консультацию по обезболиванию.
Начало в 10.00, в порядке очереди. Могут приехать пациенты и их родственники со всей области.
Адрес:
Владимир, ул. Каманина,21 (здание поликлиники). Подробности по телефону: 8(4922)77-85-74.
Фото: https://www.pxfuel.com