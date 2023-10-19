Возлюбленный Надежды Бабкиной неожиданно появился в кадре с другой красавицей. Пара выглядит очень гармонично.

Возлюбленный Надежды Бабкиной неожиданно появился в кадре с другой красавицей. Пара выглядит очень гармонично.Слухи о том, что Надежда Бабкина рассталась со своим возлюбленным Евгением Гором ходят уже давно. Якобы она нашла другого мужчину, который никак не связан с миром шоу-бизнеса. Но и Евгений Гор не отстает. Молодой любовник Бабкиной, видимо, нашел себе новую пару. И это никто иной как звезда "Аншлага" Елена Воробей.Знойная пара артистов в необычных образах и костюмах засветилась в новом клипе "Небо в алмазах". Елена и Евгений изображают влюбленную пару. Они сидят в машине и, похоже, что-то друг другу доказывают. А затем местом действия оказывается танцпол с ионовым светом, где снова мы видим переживания главных героев. Естественно о любви.Однако эта "любовная история" кое-что напоминает. Такое ощущение, что Гор и Воробей пошли по стопам Максима Галкина* и Аллы Пугачевой. Если вспомнить клип почти двадцатилетней давности "", то можно увидеть некое сходство. Там парочка тоже выясняет, "кто в семье главный". В клипе также действие происходит в машине и около авто. Но массовки побольше. Да и в целом клип Галкина* и Пугачевой, кажется чуть более содержательным по событиям.К слову сказать, романтичный трек Евгения Гора и Елены Воробей наталкивает на мысль, что, возможно, это не только история про творческий союз. Ведь пару много раз видели вместе на светских мероприятиях. Но одно можно сказать точно: молодой любовник Надежды Бабкиной нашел себе новую пару для работы.*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.