Знаменитый модельер скончался весной. Дочь Валентина Юдашкина рассказала, почему за рубежом врачи не рискнули лечить звезду.

Знаменитый модельер скончался весной. Дочь Валентина Юдашкина рассказала, почему за рубежом врачи не рискнули лечить звезду.Популярный модельер получил любовь и признание народа после того, как одним из первых стал выпускать в России необычные вечерние наряды. Он начал развивать свой бренд одежды за рубежом, а чуть позднее многие российские знаменитости начали заказывать у кутюрье себе вещи. Так и пришла слава к Валентину Юдашкину.Как известно, долгое время популярный дизайнер боролся со страшные заболеванием. В 2016 году артисту диагностировали рак почки. На протяжении семи лет Валентин Юдашкин проходил лечение в одной из клиник в Москве. Всем казалось, что ему становилось лучше. Однако весной стало известно о том, что мужчина скончался.Новость о смерти популярного кутюрье ошарашила не только поклонников, но близкое окружение звезды. Как известно, многие до сих пор не могут свыкнуться с тем, что артиста больше нет. В недавнем интервью Галина Юдашкина рассказала, почему иностранцы отказали в лечении Валентина Юдашкина.По словам дочери, в зарубежных клиниках не рискуют браться за заболевания на последних стадиях. Семья узнала о том, что модельер страдает от серьезного заболевания на четвертой стадии рака. Тогда метастазы уже распространились по всему телу, и медики приняли решение отказать Валентину Юдашкину в лечение.Ранее "Дни.ру" , что изменившаяся вдова Валентина Юдашкина вышла на связь после долгого молчания.