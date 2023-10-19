Звездная пара распалась в 2014 году. Игорь Петренко и Екатерина Климова до сих пор не могут отпустить друг друга.

Звездная пара распалась в 2014 году. Игорь Петренко и Екатерина Климова до сих пор не могут отпустить друг друга.В последнее время многие звездные пары принимают решение расстаться. Правда, если многие переживают развод без скандалов, то есть и те, кто еще долгое время не может отпустить ситуацию. Таким примером служит пара Игоря Петренко и Екатерины Климовой.Долгое время звездная пара служила примером гармонии и понимания в мире российского шоу-бизнеса. Их отношения неоднократно сравнивали с союзом Брэд Питта и Анджелины Джоли. Казалось, что они созданы друг для друга. Однако в 2014 году Екатерина Климова объявила о разводе с Игорем Петренко. Актриса уверяла, что причиной тому послужило частое употребление алкоголя бывшим супругом.Как сообщает издание развод Игоря Петренко и Екатерины Климовой был неизбежен. По словам эксперта, популярная актриса обладает истерическим типом личности. Для нее важно не только быть в центре внимания, но и менять партнеров.Также психолог отметила, что в случае разводов важно не выставлять перед детьми в негативном ключе одного из родителей. Иначе дети могут начать плохо относиться к нему."Ребенок всегда — наполовину мама, наполовину папа. Если отца выставляют в плохом свете, то ребенок начинает также воспринимать часть себя", – рассказала психолог.Ранее "Дни.ру" , что Климова рассказала о расставании с мужчиной.