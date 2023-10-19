Погоду во Владимирской области сформирует центральная часть циклона. В пятницу, 20 октября, погоду...

Погоду во Владимирской области сформирует центральная часть циклона.В пятницу, 20 октября, погоду в регионе 33 сформирует центральная часть циклона. Его стараниями в регионе будет облачно, временами дожди, в северной половине области с мокрым снегом.Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Вечером мелкий дождь, который будет идти почти весь день, постепенно усиливаясь, прекратится.Воздух прогреется только до 4 градусов. Ночью плюс 3 градуса.Ветер слабый, максимум 3.4 метра в секунду.Атмосферное давление будет расти с 745 до 748 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыЕсли 20 октября снег выпадет, когда деревья еще не сбросили листву, то он скоро растает.Если земля в этот день снегом покроется, то до 22 ноября зима "встанет на ноги".Фото: https://www.pxfuel.com