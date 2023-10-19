Погоду во Владимирской области сформирует центральная часть циклона.
В пятницу, 20 октября, погоду...
Погоду во Владимирской области сформирует центральная часть циклона.
В пятницу, 20 октября, погоду в регионе 33 сформирует центральная часть циклона. Его стараниями в регионе будет облачно, временами дожди, в северной половине области с мокрым снегом.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Вечером мелкий дождь, который будет идти почти весь день, постепенно усиливаясь, прекратится.
Воздух прогреется только до 4 градусов. Ночью плюс 3 градуса.
Ветер слабый, максимум 3.4 метра в секунду.
Атмосферное давление будет расти с 745 до 748 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды
Если 20 октября снег выпадет, когда деревья еще не сбросили листву, то он скоро растает.
Если земля в этот день снегом покроется, то до 22 ноября зима "встанет на ноги".
Фото: https://www.pxfuel.com