Потребители Владимирской области могут остаться без хлеба Владимирского хлебокомбината. Речь...

Потребители Владимирской области могут остаться без хлеба "Владимирского хлебокомбината".Речь идёт, прежде всего, о потребителях во Владимире, Собинском, Суздальском, Судогодском районах, частично — в Ковровском, Камешковском и Юрьев-Польском, говорится в распространенном сегодня официальном заявлении "Владимирского хлебокомбината".Дело в том, что "производственный процесс на АО «Владимирский хлебокомбинат» был приостановлен — из-за отсутствия на рабочих местах ключевых сотрудников мужского пола, поскольку все они проходили досмотры в рамках проверки предприятия Управлением по вопросам миграции и военным комиссариатом города Владимира", пояснили причину проблем хлебопеки.При этом, "предвидеть ситуацию и разрешить её без приостановки производственного процесса (например, вызвав на замену сотрудников, у которых в этот день выходной), руководство не имело возможности: предприятие не получало ни предупреждений, ни уведомлений о проверке в адрес руководства и ответственных лиц предприятия", подчеркивается в заявлении.Уже сейчас ясно, что срыв производственного процесса скажется и на отгрузке 20-го октября, прямо говорится в тексте заявления.Напомним, что на днях полицейские Владимирской области провели серию рейдов "Нелегал-2023" в местах пребывания иностранцев. В результате, принято более 40 решений об административном выдворении граждан за пределы Российской Федерации, 8 иностранных граждан помещены в центр временного содержания. В отношении 68 иностранцев принято решение об ограничении въезда на территорию Российской Федерации.Фото: https://www.pxfuel.com