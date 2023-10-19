Пожароопасный сезон в 33 регионе официально завершен. Постановление подписал губернатор. Об...

Пожароопасный сезон в 33 регионе официально завершен.Постановление подписал губернатор. Об итогах периода рассказал министр лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев.В 23-ем в регионе было зарегистрировано 47 возгораний на площади примерно в 20 гектаров. По сравнению с прошлым годом показатели существенно снизились. Все лесные пожары удалось потушить в первые сутки с момента обнаружения. Также в лесах сегодня установлены 60 видеокамер, которые позволяют вовремя обнаружить очаги возгорания. Кроме того, со дня на день автопарк ждет пополнение. Необходимость покупки нового автомобиля вызвана проблемами в предыдущий пожароопасный сезон, когда на помощь к владимирским огнеборцам приезжали московские коллеги.Евгений Малышев, министр лесного хозяйства Владимирской области:- Областное правительство и губернатор не обделили нас вниманием. И за счёт средств областного бюджета было принято решение о приобретении для Владимирской области уникального..Впервые мы такую машину покупаем. Автомобиль повышенной проходимости на базе Урала. Насосно-рукавная машина, которая нам позволит решать и другие тяжелые задачи.