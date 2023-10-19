Знаменитый продюсер поднял важную тему. Иосиф Пригожин поделился мнение по поводу того, что будет если Алла Пугачева вернется на российскую арену.

Знаменитый продюсер поднял важную тему. Иосиф Пригожин поделился мнение по поводу того, что будет если Алла Пугачева вернется на российскую арену.В прошлом году многие популярные звезды российского эстрады приняли решение покинуть родные земли из-за известной для всех причине. Правда, если отъезд некоторые артистов не стал чем-то необычным для россиян, то решение народной певицы по-настоящему шокировало общественность. Сейчас Алла Пугачева живет в Израиле вместе со своим супругом.Стоит отметить, что Алла Пугачева даже приезжала в Россию после своего отъезда. Весной этого года скончался ее близкий друг Валентин Юдашкин. После шокирующего известия народная певица поспешила приехать на похороны звезды. Коллеги по цеху отмечали, что артистка ни с кем не общалась, только холодно здоровалась.На днях в Сети распространился список лучших артистов эстрады по мнению общественности. Несмотря на свой отъезд за границу Алла Пугачева остается в рейтинге хоть и не на лидирующих позициях. Однако общественность задается вопросом, а пойдут ли вообще на ее концерты теперь люди, если звезда решится на возвращение на отечественную сцену.В недавнем интервью Иосиф Пригожин откровенно высказался о возвращении Аллы Пугачевой на сцену. Как сообщает , музыкальный продюсер убежден, что если народная исполнительница снова начнет давать концерты в России, то люди с радостью на них пойдут."Естественно, что ее имя всегда будет звучать громко при любом раскладе...Всегда ее будут держать в поле зрения, помнить о ней", – поделился Иосиф Пригожин.Ранее "Дни.ру" , что Алла Пугачева смогла спасти своих детей.