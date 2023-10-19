Правоохранители Владимирской области пресекли нарушения правил благоустройства муниципальной территории в Судогде.

Правоохранители Владимирской области пресекли нарушения правил благоустройства муниципальной территории в Судогде. Об этом сообщила региональной прокуратуры.В ведомство обратилась местная жительница, которая рассказала, что земля возле её дома заросла бурьяном. В результате проверки было установлено, что содержание данного участка возложено на МКУ г. Судогда «Благоустройство». Однако сотрудники учреждения траву не косили.Прокуратура внесла в адрес директора МКУ представление об устранении нарушений. После этого муниципальную территорию привели в порядок.