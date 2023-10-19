Психолог Ирина Гришина посоветовала родителям подростков не лишать своих детей общения в Сети. Специалист отметила, что у чрезмерного общения в Интернете могут бы свои причины. Для начала ..

Психолог Ирина Гришина посоветовала родителям подростков не лишать своих детей общения в Сети. Специалист отметила, что у чрезмерного общения в Интернете могут бы свои причины.Для начала следует выяснить причину, почему ребенок предпочитает общение в интернете личной коммуникации. Иногда это может быть связано с переездом. В новом месте подростку сложнее адаптироваться, отмечает .