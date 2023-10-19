Сергей Лазарев работает не покладая рук. С чем связано трудолюбие певца – ответила клинический психолог Ирина Польгун.

Сергей Лазарев работает не покладая рук. С чем связано трудолюбие певца – ответила клинический психолог Ирина Польгун.Существует четыре фактора, которые не дают полноценноотдыхать: стремление все контролировать, потребность все время действовать (каккомпенсация), страх расслабиться и отдыхать, попытка уйти от внутренних проблем.Стремление все контролироватьвыражается в желании, чтобы все получилось как надо, то есть – сделай все сам!Невозможно все делать самому, и контролировать других людей, которые что-тоделают для тебя, тоже невозможно. Если не умерить стремление контролировать, тотревожность будет все время возрастать. А тревожные состояния – это первый шагна пути к расстройствам личности, депрессивным состояниям и прочимнеприятностям.Потребность все времядействовать, это когда ты все время чем-то занят, то возникает ощущениедостижения и продуктивности. Мы так привыкаем с детства, что нельзя сидеть бездела, что теряем навык расслабляться и наслаждаться ничегонеделанием. Еслине научиться различать привычку что-то делать и реальную необходимость в работе,то рефлекс будет продолжать укрепляться. И если реализовывать его вдруг небудет возможности, то можно легко впасть в чувство вины, которое будет съедатьмассу энергии. Дефицит энергии будет быстро отражаться на здоровье самымпагубным образом. Снижение иммунитета прямо пропорционально росту чувства вины.Страх расслабиться это ужене стремление контролировать все и вся. Это быстро развивающееся состояниебеспомощности с невозможностью как-либо изменить ситуацию. Если не проработатьстрахи, то тревожность будет нарастать бесконтрольно. А дальше снова по той жесхеме: депрессивные состояния и прочие расстройства личности.Попытка уйти от внутреннихпроблем происходит, если мозг не решает поставленные извне задачи. В этомслучае он найдет себе занятие все равно. И это будет “мыслемешалка”, из которойсамый обычный выход, это работать. И если не проработать свои внутренниепроблемы, то очень легко потерять покой и приобрести проблемы со сном.Отдых – это не простоничегонеделание. Это прежде всего регенерация организма. Без регенерации онстановится похож на плохую ксерокопию, сделанную с предыдущей плохойксерокопии. А регенерация дает возможность полностью восстановить физическое ипсихическое состояние.