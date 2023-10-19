Звездная пара объявила о разводе несколько недель назад. Константин Меладзе находится в депрессии после заявления Веры Брежневой.

Звездная пара объявила о разводе несколько недель назад. Константин Меладзе находится в депрессии после заявления Веры Брежневой.В последнее время многие звездные пары терпят крах в отношениях. Правда, если некоторым удается сохранить теплые отношения, то остальные предпочитают расставаться врагами. На днях стало известно о том, что Вера Брежнева и Константин Меладзе развелись.В прошлом году звездная пара покинула родные земли и переехала в Италию из-за известной для всех причине. Правда, если Константин Меладзе предпочел хранить молчание по поводу происходящего, то Вера Брежнева стала выпускать песни исключительно на украинском языке и поливать грязью страну, которая все это время ее кормила.Многим стало казаться, что у звездной пары произошел разлад в отношениях. Они перестали появляться вместе и стали предпочитать отдых в разных местах. Несколько недель назад Вера Брежнева выпустила новый альбом, в котором затронула тему развода.Правда, если артистка признавалась о том, что переживает тяжелый период, то, что происходит на душе у Константина Меладзе оставалось только догадываться. Однако на днях стали известны подробности.Как сообщает, Константин Меладзе находится в депрессии после развода с супругой. По словам Алины Красной, недавно композитору предложили написать песню за очень хорошее вознаграждение. Однако тот оказался. Он признался, что у него сейчас нет вдохновения. По всей видимости, Вера Брежнева сильно разбила сердце своему бывшему мужу.Ранее "Дни.ру" , что после развода с Константином Меладзе Вера Брежнева стоит перед выбором судьбы.