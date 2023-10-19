Ольга Орлова призналась, что не сможет закрыть глаза на неверность избранника.

Ольга Орлова призналась, что не сможет закрыть глаза на неверность избранника.Как известно, свое счастье в личной жизни известная певица обрела не так давно. После развода с первым мужем и долгих лет неудач на любовном фронте, артистка связала себя узами брака с предпринимателем Валерием. А в феврале этого года 45-летняя звезда подарила избраннику дочку Анну. Очевидно, знаменитость души не чает в муже и готова на многое, чтобы их семья оставалась такой же крепкой. Но, как оказалось, некоторыми своими принципами Ольга Орлова пожертвовать не смогла бы.Как пишет , исполнительница призналась, что при выборе домработницы в свой дом ориентируется только на профессиональный опыт кандидатов, а не на их внешние данные. В результате поклонники засыпали телеведущую вопросами о том, нет ли у нее страха, что супруг может изменить ей с привлекательной помощницей. Звезда ответила, что думает по этому поводу.По мнению знаменитой певицы, нет смысла пытаться удержать мужчину в семье, если тот начал заглядываться налево. Ольга Орлова уверена, что если человек захочет закрутить роман на стороне, то он может сделать это как в собственном доме, так и за его пределами. Поэтому нанимать к себе на работу красавиц она не боится.Также Орлова подчеркнула, что предательство со стороны возлюбленного для нее неприемлемо. Знаменитость отказалась прощать мужу измену, если она когда-нибудь произойдет. По словам певицы, в такой ситуации она будет действовать решительно и завершит отношения."Если мой муж влюбится – значит, мы расстанемся. Я никогда не стану жить с человеком, который любит не меня", – обозначила свою позицию Ольга Орлова.Остается только надеяться, что столкнуться с подобным артистке не придется. Впрочем, сейчас в ее семье царит полная гармония. Очевидно, что супруг буквально сдувает пылинки со звезды, как и она с него. Ранее "Дни.ру" о том, что Ольга Орлова трогательно обратилась к мужу.