С 1 февраля 2024 года «Ласточка» поезда №721 (Нижний Новгород – Москва) и №722 (Москва – Нижний Новгород) начнут делать остановку в Вязниках

С 1 февраля 2024 года поезда № 721 (Нижний Новгород — Москва) и № 722 (Москва — Нижний Новгород) начнут делать остановку в Вязниках, сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин со ссылкой на РЖД. Остановка «Ласточки» продлится 1-2 минуты. Согласно расписанию, в столице вязниковцы смогут оказаться в начале десятого утра, а примерно в полночь, вернуться домой.«По просьбам жителей района, который в последние годы активно развивается, я провёл ряд встреч с руководителями Российских железных дорог, убедил, что остановка скоростных электричек в Вязниках не выбьет из активного графика движение поездов. Некоторые скажут, ну, вот, открыт путь оттоку кадров в столицу. Отвечу так: мы живем в 21 веке. Кому надо этот путь давно нашел. К тому же, город развивается, промышленность работает, конкретно, в Вязниках становится интересно жить. Вряд ли, кому-то захочется усложнять себе жизнь и ежедневно "мотаться" в столицу», — рассказал Игорь Игошин.