Мужчины чаще вступали в брак в 24 года, а женщины – в 23. В правительстве области поделились свадебной статистикой за 9 месяцев этого года. Всего с начала 2023 г. на территории Владимирской

Мужчины чаще вступали в брак в 24 года, а женщины – в 23. В правительстве области поделились свадебной статистикой за 9 месяцев этого года. Всего с начала 2023 г. на территории Владимирской области зарегистрировано 6398 браков. Самому молодому жениху – 17 лет, а самому пожилому – 89. Среди невест самой юной – 16 лет, самой