Сборная Владимирской области выступит на Национальном чемпионате «Абилимпикс» – 2023. Он пройдет с...

Сборная Владимирской области выступит на Национальном чемпионате «Абилимпикс» – 2023.Он пройдет с 20 по 23 октября в Москве и объединит более 750 победителей региональных этапов из 76 субъектов РФ. Заявлено 49 основных компетенций, за медали будут бороться конкурсанты в трёх категориях: "Школьники", "Студенты" и "Специалисты", сообщила пресс-служба правительства ВО.От нашего региона участвуют: Дарья Лукьянова (компетенция «Швея»), Лилия Страусова (компетенция «Портной») Екатерина Синотагина (компетенция «Экономика и бухгалтерский учёт») и Алексей Ерохин (компетенция «Инженерный дизайн (CAD) САПР»).Фото: пресс-служба правительства ВО.