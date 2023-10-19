Для поколения нынешних 40-летних людей Татьяна Веденеева – это до сих пор красивая тетя Таня из любимой в детстве программы Спокойной ночи, малыши!. Но любил ли смотреть эту передачу собственный ее сын? Об этом корреспондент Дни.ру спросил актрису на презентации спектакля Дмитрия Астрахана Тетка Чарлея московского Театра на Трубной, где скоро будет блистать Татьяна Вениаминовна.

Для поколения нынешних 40-летних людей Татьяна Веденеева – это до сих пор красивая "тетя Таня" из любимой в детстве программы "Спокойной ночи, малыши!". Но любил ли смотреть эту передачу собственный ее сын? Об этом корреспондент "Дни.ру" спросил актрису на презентации спектакля Дмитрия Астрахана "Тетка Чарлея" московского Театра на Трубной, где скоро будет блистать Татьяна Вениаминовна."Мой сын Дмитрий в детстве считал, что у него две мамы, – призналась Веденеева. – Одна мама – дома, и он сидит у нее на коленках. А вторая мама – в телевизоре. И какое-то время думал, что так у всех детей".Правда, по словам Веденеевой, сын гордился ее работой на экране недолго. "Когда он подрос, то стал скрывать, что его мама, это и есть знаменитая на всю страну "тетя Таня", – вспоминает она. – Просто считал неприличным гордится тем, что маму показывают по телевизору".Кстати, сын звезды выбрал далекую от искусства профессию – он занимается приложениями для телефонов на базе "Андроид".Ответила Веденеева и на вопрос о возможности своего возвращения в "Спокойной ночи". "В советское время многие смотрели это программу вплоть до 10 класса, потому что там были интересные мультфильмы, – вспоминает актриса. – Передача побила все рекорды долгожительства. Сейчас, наверное, она стала менее популярна, но только потому, что у детей много всего появилось. Но я бы возвращаться туда не хотела – нет уже смысла. Даже не думала об этом никогда. Ведь те дети, которым я читала сказки, теперь выросли, но остаются моими зрителями и видят меня уже в театре (с 2009 года играет в Театре на Трубной – Прим. ред.)