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<a href="https://33live.ru/novosti/19-10-2023-sinoptik-predupredil-o-rezkom-poxolodanii-v-moskve-k-vyxodnym.html" target="_blank">Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве к выходным</a> - 19 октября в российской столице стоит ожидать первый снег с дождем. А в ночь на пятницу в городе похолодает до -2 градусов. По словам синоптика прогностического центра Метео Александра ..