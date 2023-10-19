19 октября в российской столице стоит ожидать первый снег с дождем. А в ночь на пятницу в городе похолодает до -2 градусов.
По словам синоптика прогностического центра Метео Александра ..
19 октября в российской столице стоит ожидать первый снег с дождем. А в ночь на пятницу в городе похолодает до -2 градусов.
По словам синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина, на выходные придется резкое похолодание. Столбики термометров покажут -6 градусов, передает . Такие погодные условия продолжатся вплоть до понедельника, 23 октября, подытожил эксперт.