Представители ключевых предприятий региона рассказали о самых перспективных профессиях и мерах поддержки молодых специалистов.

Представители ключевых предприятий региона рассказали о самых перспективных профессиях и мерах поддержки молодых специалистов.Около трёх тысяч студентов вузов и колледжей из разных городов нашего региона участвовали в этом масштабном кадровом событии.- Учитывая демографическую ситуацию, наша приоритетная задача - объединить работодателей, образовательные организации и молодых потенциальных соискателей, рассказать ребятам, которые учатся, получили образование или только выпускаются о востребованных вакансиях, возможностях стажировки, трудоустройства и перспективах карьерного роста на местных предприятиях, - отметила заместитель министра труда и занятости населения Владимирской области Мария Мальцева.Мероприятия прошли по всей области. На площадках филиалов центра занятости населения, образовательных организаций состоялись встречи с работодателями и экскурсии на предприятия. Представители более 80 приоритетных для региональной экономики предприятий представили информацию о возможностях современного производства, познакомили с профессиями и программами мер поддержки молодых специалистов.Фармацевты и специалисты IT – в трендеВо Владимире студенты инженерных специальностей и IT технологий познакомились с предложениями 20 ведущих предприятий региона: в Муроме сотрудники службы занятости провели открытые отборы для студентов медицинского колледжа, в Кольчугино студенты посетили завод специальных сплавов, а в Петушинском районе студенты побывали на фармацевтическом предприятии, узнали, что там требуются не только фармацевты, но и представители технических специальностей.В деловой части программы состоялись встречи представителей службы, занятости, образования с работодателями, на которых обсудили вопросы взаимодействия и привлечения молодых специалистов в промышленность.По мнению работодателей, необходимо чаще встречаться, обмениваться идеями, удачными кейсами, развивать молодежные программы и совместными усилиями поднимать престиж инженерных и рабочих профессий.Формула успешной карьерыПомимо этого, на всех территориях профконсультанты центра занятости населения организовали деловые игры, профориентационные квесты и тренинги по различным темам, связанным с трудоустройством и карьерным планированием. Так, студенты Муромского колледжа радиоэлектронного приборостроения познакомились с формулой успешной карьеры, ребята из Гусевского стекольного колледжа рассмотрели слагаемые профессионального успеха и прокачали навыки самопрезентации. А во Владимире студенты госуниверситета и индустриального колледжа узнали о трендах развития современного рынка труда, научились тому, как планировать свою карьеру и вдохновились историями успешных людей.- Профориентационную работу служба занятости проводит по нацпроекту «Демография». Карьерные и кадровые консультанты не только знакомят молодежь с профессиями, но и комплексно решают вопросы работодателей с учетом их бизнес-ситуаций. Это позволило повысить уровень трудоустройства молодых людей в возрасте от 14 до 34 лет до 89 процентов, - резюмировала Мария Мальцева.