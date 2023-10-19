Смотрите Вести в 14.30: Студенты в белых халатах обещают лечить людей на малой...
Смотрите "Вести" в 14.30: Студенты в белых халатах обещают лечить людей на "малой родине".
Ожидания и реальность.
Активация проекта "Зарядье" в Суздале потерпела фиаско. Директор стройфирмы под домашним арестом за мошенничество в особо крупном размере.
Коллапс на линиях.
На что только ни готовы пойти жители областного центра, чтобы попасть в автобус... Горожане в ожидании транспортной перезагрузки. Состояние машин оценили сотрудники ГИБДД.
Первый семестр.
Студенты-медики владимирского филиала Приволжского университета строят планы на будущее... Что ещё готовы предпринять в правительстве региона, чтобы сократить дефицит кадров?