Смотрите Вести в 14.30: Студенты в белых халатах обещают лечить людей на малой...

Смотрите "Вести" в 14.30: Студенты в белых халатах обещают лечить людей на "малой родине".Ожидания и реальность.Активация проекта "Зарядье" в Суздале потерпела фиаско. Директор стройфирмы под домашним арестом за мошенничество в особо крупном размере.Коллапс на линиях.На что только ни готовы пойти жители областного центра, чтобы попасть в автобус... Горожане в ожидании транспортной перезагрузки. Состояние машин оценили сотрудники ГИБДД.Первый семестр.Студенты-медики владимирского филиала Приволжского университета строят планы на будущее... Что ещё готовы предпринять в правительстве региона, чтобы сократить дефицит кадров?