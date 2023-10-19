Строительство фонтана в ковровском сквере Культура откладывается. Контракт между подрядчиком и...

Строительство фонтана в ковровском сквере "Культура" откладывается.Контракт между подрядчиком и администрацией города расторгнут. Как убедились активисты народного фронта, никакие работы у ДК "Родина" сейчас не ведутся.Наталья Баранкова, член регионального штаба ОНФ:- На дворе осень, первые морозы, как мы видим, вопрос не решается и вряд ли будет решен в сроки. Еще вопрос задаётся, куда смотрела администрация и почему, если они видели, что стройка буксует, вовремя не приняли меры?Конкурс выиграла компания "Агуна". Цена контракта 25 миллионов рублей. Подрядчик должен был замостить дорожки, реконструировать фонтан и утверждает, что мог бы все успеть, если бы мэрия вовремя предоставила техническую документацию на гидротехническое сооружение. Прежде, чем завершить благоустройство, нужно было уложить коммуникации. Замдиректора фирмы подчеркивает: контракт был расторгнут ПО ОБОЮДНОМУ СОГЛАСИЮ. Тем не менее заказчик выставил компании пени - почти полтора миллиона рублей - за недобросовестное исполнение обязательств. "Агуна" будет подавать в суд.Александр Болунов, замдиректора подрядной организации))- Как в фонтан вводить трубы, сколько труб, как, какие насосы ставить, какие форсунки ставить, как монтировать светодиодное освещение, ничего этого не было. Если бы они с февраля-месяца этим вопросом бы задались, то у города был бы фонтан. А сейчас проще нас сделать крайними.