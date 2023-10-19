Студенты-медики планируют вернуться с дипломами в родные места во Владимирской области. Большая...

Студенты-медики планируют вернуться с дипломами в родные места во Владимирской области.Большая часть студентов владимирского филиала Приволжского медицинского университета после обучения вернется работать в свои районы. Сто студентов заключили целевые договоры. Какие планы строят будущие медики? расскажет Кристина Иванова.- Сегодня мы проведем в вузе порядка 10 часов! С девяти до семи...Студенты просят продлить получасовой перерыв - не успевают пообедать. Своей столовой здесь нет, а расписание слишком плотное. Анатомия, биология, латынь... вздохнуть некогда, говорят тут. Скоро добавится химия. Вести ее будет преподаватель из Нижнего Новгорода. Профессорам вуза-основателя нашего филиала тоже непросто нести владимирские вахты.Марина Пискунова, заведующая кафедрой общей химии:- Командировки тоже оплачиваются, поэтому,в принципе, все устраивает. Конечно, хочется, чтобы в перспективе здесь появились свои преподаватели. Ведется и поиск преподавателей, и, соответственно, подготовка уже набранных преподавателей.Быть первопроходцем сложно, но цель поставлена. Сократить нехватку врачебных кадров. Большая часть студентов владимирского филиала Приволжского медицинского университета после обучения вернется работать в свои районы. Из 123-х студентов сто поступили по целевому договору. Направление - лечебное дело. Пока первокурсники только начали проходить основы, однако, уже активно готовятся к практике.Кристина Иванова:- Особая гордость филиала - этот симцентр. Здесь на Аресе и Гефесте тренируются делать инъекции, брать кровь и даже проводить ЭКГ. Вот сейчас здесь отрабатывают навыки ухода.- Да, мы сейчас пытаемся перестелить нашего парня... Наш Арес будет лежать чистым и здоровым.Весит Арес как взрослый мужчина, после укола может поблагодарить. Или пожаловаться. В общем, условия максимально приближены к реальным.Ирина Лопанова, ассистент кафедры внутренних болезней, кафедры хирургии:- После нового года начинается учебная практика, она будет проходить в двух наших прекрасных больницах - в городской больнице номер 5 и в больнице скорой медпомощи, где мы уже выйдем к настоящим пациентам.Обычно в больницы студенты отправляются только летом, после окончания первого курса. Теперь простые манипуляции на местах им доверяют гораздо раньше.Первокурсник Зудов только начал привыкать к Аресу и Гефесту. Илья - целевик, после обучения вернется в родной Судогодский район - на три года минимум. Перед поступлением подробно изучил историю ПИМУ. А на окончательный выбор повлияла близость нового филиала.Илья Зудов, первокурсник Владимирского филиала ПИМУ:- Буду работать... ну, планирую травматологом-ортопедом. Если будет все хорошо, то также где-нибудь поближе к дому, может, в той же больнице останусь. Либо в город, во Владимир.Уже через шесть лет эти ребята смогу работать участковыми терапевтами. А если пойдут дальше в ординатуру, получат более узкую специальность.В этом году абитуриентов- больше, чем планировалось. Поступать приехали даже ребята из соседних областей. Задачу создать рабочую группу, которая займется поиском зданий под второй корпус филиала и общежитие, поставил губернатор Александр Авдеев.Юлия Арсенина, директор Медицинского информационно-аналитического центра Владимирской области:- Принято решение, что нам нужно еще открывать такие направления ординатуры, как педиатрия, неонатология, чтобы также мы могли подготавливать специалистов в этих областях.Первый и второй курс-показательные. Такая нагрузка не каждому под силу. Будущим врачам напоминают: вы уже надели белые халаты - и это огромная ответственность. Нести которую придется и во время обучения.Кристина Иванова, Илья Хлудов, Вести "Владимир".