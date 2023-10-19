Ученики 35-ой гимназии отправляются в сказочный город Энергоград. Экскурсию проводят сотрудники Владимирского филиала «Т Плюс». Так, в игровой форме, проходит урок энергобезопасности и

Ученики 35-ой гимназии отправляются в сказочный город Энергоград. Экскурсию проводят сотрудники Владимирского филиала «Т Плюс». Так, в игровой форме, проходит урок энергобезопасности и экологической грамотности. За партами второй класс. Школьникам рассказывают о работе ТЭЦ и тепловых сетей, правилах безопасного поведения вблизи энергообъектов и дома. На уроке экологической грамотности ребятам рассказывают о простых и крайне важных