После событий весны прошлого года Александр Ревва исчез с радаров поклонников. Но теперь, спустя месяцы затишья, артист вдруг появился на публике.

После событий весны прошлого года Александр Ревва исчез с радаров поклонников. Но теперь, спустя месяцы затишья, артист вдруг появился на публике.Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков, смог завоевать любовь зрителей своими искрометными шутками, необычной подачей и эффектной внешностью. Долгое время артист оставался одним из главных любимчиков российской публики и мог похвастаться практически безупречной репутацией. Однако в начале 2022 года многие поменяли свое мнение о нем. Как и некоторые другие коллеги по цеху, Александр Ревва покинул страну.Долгое время певец практически не появлялся на людях и не давал о себе знать. В Сети ходили слухи, что он перебрался в Испанию и решил обосноваться там вместе с семьей. Однако на днях уехавшего Ревву внезапно засекли в Москве. Телеканал уточняет, что он появился натрибьют-концерте памяти Юрия Шатунова в столичном Крокус Сити Холле.Артист вышел на сцену в разгар мероприятия и исполнил раннюю композицию Шатунова "Глупые снежинки". Отмечается, что для многих появление певца стало большим удивлением. Однако еще больше народ шокировали его внешние изменения. СМИ пишут, что Александр Ревва предстал перед публикой в неожиданном виде."За последнее время он сильно изменился и заметно сдал", – уточняет MK.Впрочем, самое главное, чтобы артист хорошо себя чувствовал и мог похвастаться успехом в делах. А с этим, судя по всему, у него проблем нет. Ранее "Дни.ру" о том, что сбежавший из России Александр Ревва стал значительно больше зарабатывать.