Российское сообщество потрясено известием о трагедии. Появилась информация о том, что ушел из жизни актер Сергей Гладков. Артист известен массовой аудитории ролью в культовых ..

Российское сообщество потрясено известием о трагедии. Появилась информация о том, что ушел из жизни актер Сергей Гладков. Артист известен массовой аудитории ролью в культовых юмористических программах "Каламбур" и "Маски-шоу".Сообщение о смерти Гладкова появилось в соцсетях, передает RT. Артисту было 60 лет. Стоит отметить, что он также был одним из создателей и сценаристов "Каламбура".