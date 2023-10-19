Урок безопасности для малышей провели во Владимире сотрудники МЧС. Их радушно встретили в детском...

Урок безопасности для малышей провели во Владимире сотрудники МЧС.Их радушно встретили в детском саду 115 города Владимира. Об этом сообщила пресс-служба областного управления ведомства.На этот раз сотрудники отделения профилактики пожаров рассказали ребятам о правилах безопасного поведения, которые нужно соблюдать дома и на улице. А чтобы день малышам обязательно запомнился, представители МЧС принесли с собой облегченный вариант боевого костюма пожарного. Каждый ребёнок смог примерить его и почувствовать себя настоящим борцом с огнем.Ольга Ефремова, начальник отделения профилактики пожаров ГУ МЧС России по Владимирской области:- С акцией "Не шали с огнем" мы посетили 115-й сад города Владимира, где в игровой форме познакомили ребят с основными правилами пожарной безопасности. В финале мы вручили яркие красочные памятки с основными требованиями пожарной безопасности.