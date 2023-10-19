В детской поликлинике Кольчугинской центральной районной больницы обнаружены лекарства с истекшим...

В детской поликлинике Кольчугинской центральной районной больницы обнаружены лекарства с истекшим сроком годности.В Кольчугино прокурор требует устранить многочисленные нарушения, допускаемые ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» при оказании медицинской помощи несовершеннолетним.При проверке выяснилось, что в данной больнице отсутствовали документы, подтверждающие прохождение рядом врачей повышения квалификации, получения дополнительного профессионального образования.«В прививочном и процедурном кабинетах детской поликлиники осуществлялось хранение лекарственных препаратов с истекшим сроком годности...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Оказалось, что несовершеннолетним не было обеспечено непрерывное лечение (назначенными по жизненным показаниям): «из-за несвоевременной выписки льготных рецептов...».В ходе проверки, также, в детской поликлинике «Кольчугинской ЦРБ» выявлены факты недостаточной обеспеченности кабинетов предметами, необходимыми для оказания медицинской помощи несовершеннолетним. Не доставало медицинской кушетки, одноразовых шпателей, резиновых жгутов, в процедурной – пеленального стола, почкообразных лотков; в неврологическом кабинете - пеленального стола и пр.Установлено, как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, что в учреждении длительное время вёл приём "врач-фтизиатр", однако лицензией здравоохранения оказание такого вида медицинских услуг вообще не предусмотрено.По результатам проверки межрайонным прокурором в адрес и.о. главного врача ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» внесено представление.В данный момент решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.Уточняется, что устранение всех нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: pxfuel.com