Заместитель председателя Правительства Татьяна Голикова представила в Госдуме доклад о положении семей с детьми в России. В обсуждении приняли участие представители региональных

Заместитель председателя Правительства Татьяна Голикова представила в Госдуме доклад о положении семей с детьми в России. В обсуждении приняли участие представители региональных парламентов. В режиме онлайн к дискуссии подключились вице-спикер Законодательного Собрания Владимирской области Роман Кавинов, а также председатели профильных комитетов: по социальной политике Николай Балахин и по образованию Сергей Бирюков. По мнению депутатов, на