И это только одна из краж. 40-летний местный житель шесть раз присваивал себе чужое имущество. Началось все в мае 2022 года. Как сообщили в УМВД, тогда фигурант отогнул доску забора, проник на

И это только одна из краж. 40-летний местный житель шесть раз присваивал себе чужое имущество. Началось все в мае 2022 года. Как сообщили в УМВД, тогда фигурант отогнул доску забора, проник на участок жительницы Гусь-Хрустального и украл из сарая электроинструменты. Через забор мужчина попал на территорию строящегося дома, там он сломал окно, проник в дом