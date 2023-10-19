Больными оказались кошка из деревни Широково и собака из деревни Шушерино. Населенные пункты находятся на расстоянии 2,4 км друг от друга. Кошка с собакой могли подцепить бешенство от диких

Больными оказались кошка из деревни Широково и собака из деревни Шушерино. Населенные пункты находятся на расстоянии 2,4 км друг от друга. Кошка с собакой могли подцепить бешенство от диких животных, сообщили в пресс-службе инспекции госнадзора в области обращения с животными и ветеринарии региона. В этом году специалисты облветлаборатории исследовали 103 материала с подозрением на бешенство.