Александр Авдеев побывал в СХП “Муравия” в селе Павловское. Это одно из ведущих сельхозпредприятий Ковровского района, подчеркнул губернатор в соцсетях. Предприятие занимается

Александр Авдеев побывал в СХП “Муравия” в селе Павловское. Это одно из ведущих сельхозпредприятий Ковровского района, подчеркнул губернатор в соцсетях. Предприятие занимается разведением коров и производством молока, возделывает более 1000 гектаров полей и обеспечивает своих животных собственными кормами. Молочная ферма продолжает развиваться – там построили доильный зал с современным оборудованием и другие животноводческие помещения. В