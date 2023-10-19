В Муроме 21-летнему молодому человеку удалось украсть дорогостоящий телефон, показав «липовый» чек...

В Муроме 21-летнему молодому человеку удалось украсть дорогостоящий телефон, показав «липовый» чек об оплате.Насмотревшись видео в популярной социальной сети, 21-летний модой человек решил украсть «айфон» нестандартным способом.Придя 31 августа 2023 года в торговый отдел торгового центра, он сообщил продавцу, что хотел бы приобрести сотовый телефон за 47 000 рублей с помощью безналичного расчета (путем перевода с банковской карты на счет ИП).Девушка, ни о чем не подозревая, сообщила обвиняемому номер предпринимателя для перевода.После этого молодой человек с помощью мессенджера создал поддельный электронный чек о переводе средств, подтверждающий списание денег за покупку, уточняют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Продавец, в свою очередь, пробила кассовый чек и передала его мошеннику.Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, через несколько дней преступник был задержан.Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.Уголовное дело направлено на рассмотрение в Муромский городской суд.Фото: pxfuel.com