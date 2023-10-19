Как уточнили в УМВД, молодого человека задержали в результате проведения мероприятий «Сообщи, где торгуют смертью». В квартире у фигуранта обнаружили 33 грамма наркотика. 21-летний житель

Как уточнили в УМВД, молодого человека задержали в результате проведения мероприятий «Сообщи, где торгуют смертью». В квартире у фигуранта обнаружили 33 грамма наркотика. 21-летний житель Петушков снял жилье в Муроме. Оперативники провели там обыск и нашли матерчатый футляр-мешок, в котором находился сверток, обмотанный черной изолентой. Внутри хранились 38 полимерных пакетиков с неизвестным веществом. Результаты исследований